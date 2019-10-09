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حوادث

إحباط تهريب 43 عملة معدنية أثرية وتمثال فرعوني

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:00 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي - حسام محفوظ
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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات موسعة تستهدف مكافحة الجريمة وإحكام السيطرة الأمنية ومنع التهرب الجمركي.

أسفرت الحملات عن ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار بمضبوطات بلغت 43 عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة، تمثال فرعوني صغيرة الحجم منقوش عليها بالكتابة الفرعونية.

كما تم ضبط 47 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 7930 قرصًا مخدرًا، كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو ونصف جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرامات، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 25 جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 260 جرامًا، 4 زجاجات لعقار كونترمال المخدر، 32 كيلو من مخدر القات، كمية من مخدر البانجو وزنت 309 جرامات، كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 20 جرامًا، و10 سجائر.

وأسفرت الحملات أيضًا، عن ضبط 24 قضية متنوعة في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها، بمضبوطات بلغت 10 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، 1900 طلقة رش، بندقية ضغط هواء، 6 منظار، 96 قطعة سلاح أبيض.

تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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