"محمد ناجي في ذاكرة الفنون" بهيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على، فى سلسلة ذاكرة الفنون، كتاب عن الفنان محمد ناجى تأليف جرجس بخيت.



وقد امتاز إبداع ناجى الفنى بصرحيته وخصوصيته مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمحلية المصرية، لذا يعد علامة فارقة فى تاريخ الفن المصرى الحديث ليس باعتباره الرائد الأول له بل لمجمل إنجازاته الفنية ونشاط الواسع لتهيئة الظروف المناسبة للحركة الفنية فى مصر.



ويعرض المؤلف حياة ناجى الشخصية ومراحل ها الزمنية والأماكن التى عاش فيها واهم الملامح الثقافية التى تأثر بها.



ويضم الكتاب ملحق بالصور من أعمال الفنان محمد ناجى منها بورتريه لسيدةمن الإسكندرية، لوحة نهضة مصر، الرامسيوم مدينة هابو، بائع العرقسوس، نساء تخبزن، وغيرها العديد من لوحاته الفنية.