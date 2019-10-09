أمن المنافذ يضبط 216 قضية تهريب بـ82 مليون جنيه

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الأربعاء، عدة حملات موسعة استهدفت مكافحة الجريمة وإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والحدود.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 216 قضية تهريب ملابس جاهزة أجنبية الصنع "أقمشة وخيوط، أمتعة شخصية، مستحضرات طبية، مستحضرات تجميل، أدوية وعقاقير طبية بشرية، أجهزة تنقيب على المعادن، مستلزمات طبية، مكملات غذائية، أجهزة تكييف، هواتف محمولة بمشتملاتها، أجهزة بلاى إستيشن، ساعات يد، كشافات ليد، أدوات رياضية، بطاريات، اكسسوارات أثاث، شرائط حرير، سيارات جولف، جرارات زراعية مستعملة" بقيمة 82 مليون جنيه ونصف المليون.



أسفرت جهود الحملات عن ضبط 39 قضية تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة، بلغ إجمالي المبالغ الأجنبية بما يعادلها بالجنيه المصري 2 مليون ونصف المليون.



كما تم ضبط 206 قضايا في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ 41 ألف جنيه، وضبط 35 قضية هجرة غير شرعية "تسلل" فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن ضبط 75 قضية تزوير مستندات، جوازات، إقامات، أختام، إذن سفر خاص بالتجنيد، تأشيرات، رخص قيادة، محررات رسمية.



وفي مجال الأمن العام وتنفيذ الأحكام، تم ضبط 112 قضية جنائية "سرقة متنوعة، نصب، انتحال شخصية، تسول، عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية"، كما تم ضبط 7203 محكوم عليهم في قضايا "جنايات، جنح، غرامات، مخالفات".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدى، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.