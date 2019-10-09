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سياسي

عبد العال: مياه النيل خط أحمر.. والدولة لم تستنزف الوسائل السلمية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية لم تستنزف الوسائل السلمية فى حل النزاع بشأن سد النهضة، مضيفا: "نراهن على تغليب العقل لدى الجانب الإثيوبى، وهناك وسائل سلمية فى القانون الدولى لم تلجأ لها مصر بعد، فلا تقفزوا على النتائج، وهذه رسالة طمأنة للشعب أن القيادة والمؤسسات تواجه المشكلة منذ نحو 5 سنوات لدخول مصر فى حزام الفقر المائى".

وشدد رئيس مجلس النواب: "مياه النيل خط أحمر لا يمكن لأى قيادة على الإطلاق، خصوصا القيادة الحالية لما تتمتع به من وطنية خالصة، أن تُفرط فى نقطة مياه واحدة من نهر النيل على الإطلاق، الجميع متيقظ لذلك وكل المؤسسات تعمل على ذلك وتعمل فى كل الاتجاهات".

وأشار إلى أن بيان الحكومة يعرض ببساطة جهود مصر فى هذا الصدد، وأن المشكلة ليست فى حصة مصر فى مياه النيل، قائلا: "ستظل مصر داخلة فى حزام الفقر المائى، هناك تحديات، اتحلت المشكلة أو لم تحل، وأتمنى التوصل إلى حلول مع الأشقاء فى إثيوبيا، الدولة لم تتدخر جهدا فى توفير البدائل من المياه الجوفية ومياه التحلية ودعم الأشقاء فى إفريقيا ببناء سدود".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، لعرض الحكومة بيانها بشأن موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، حيث طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالتزام الهدوء، وعدم الجلوس فى مقاعد الحكومة، مؤكدًا أنه لا يجوز مقاطعة المتحدث إطلاقا أو توجيه استفسارات أو أسئلة له بأى صورة من الصور، قائلًا "سأكون حاسما فى تطبيق اللائحة قبل العضة الذى يقاطع المتحدث".

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