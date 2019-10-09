وفاة طفلة بريطانية بتسمم بفندق في تركيا

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بوفاة الطفلة "إيلي" أجنبية البالغة من العمر عامين، توفت إثر إصابتها بحالة شديدة الخطورة من التسمم عقب عودتها من رحلة سياحية مع عائلتها في تركيا.



وقالت الأم للصحيفة، إنهم سوف يتخذوا جميع الإجراءات القانونية ضد المنتجع لأنه السبب الرئيسي في حالة التسمم التي عانت منها ابنتها إيلي.



وكشفت والدة الطفلة إيلي: "إن جميعنا حدث لنا مشاكل في المعدة أثناء رحلتنا في تركيا لكن ابنتي إيلي كانت حالتها الأخطر".