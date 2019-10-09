البورصة تفقد 6.7 مليار جنيه عند الإغلاق

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها الحاد لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات بيع قوية نفذتها المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية.



خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.7 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 715 مليار جنيه، وسط تداولات زهيدة بلغت نحو 550 مليون جنيه.



تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "أي جي إكس 30" بنسبة 1.16 %، بما يعادل 165.8 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 14182 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "أي جي إكس 70" بنسبة 33. 0 %، بما يعادل 1.72 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 524.37 نقطة.



بلغت إجمالي قيمة التعاملات نحو 550.4 مليون جنيه، بتداول نحو 166.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 20.4 ألف صفقة بيع وشراء.