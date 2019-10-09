سنة مع الشغل لمتهم فى "أحداث عنف طلعت حرب"

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأربعاء، بالسجن سنة مع الشغل لمتهم في أحداث الشغب بميدان طلعت حرب التي وقعت في يناير 2015.



صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.