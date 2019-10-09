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سياسي

شكرى: ملف سد النهضة مسألة حياة أو موت لمصر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد وزير الخارجية، السفير سامح شكرى، أن مصر ساعية لإقامة علاقات للسعى فى تحقيق المصالح والاحترام المتبادل مع إثيوبيا، ومصر تسعى لذلك من خلال اتفاق منصف لملف سد النهضة، وتسعى لهذا الهدف.

وأضاف: «الدولة تعي تمامًا مسئوليتها الوطنية لحماية مصالحها وإقرار القانون الدولى والعدالة، واتساقًا مع كل الحضارات والأعراف، ومسألة سد النهضة هى مسألة حياة أو موت لمصر».

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