مصر وأنجولا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث مساعد وزير الخارجية السفير حاتم تاج الدين اليوم الأربعاء مع سفير أنجولا الجديد لدى مصر نيلسون مانويل كوزمي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.



وذكر المكتب الصحفي لسفارة جمهورية أنجولا بالقاهرة - في بيان له - أن السفير كوزمي، الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده لمساعد وزير الخارجية، نقل تحيات الرئيس الأنجولي جواو لورينسو إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتعود العلاقات بين مصر وأنجولا إلى ستينيات القرن الماضي حيث دعمت مصر حركات التحرير الوطنية، في الكفاح المسلح ضد النظام الاستعماري البرتغالي، واكتسب التعاون بين البلدين زخمًا مع الاعتراف من قبل السلطات المصرية باستقلال أنجولا، في 11 نوفمبر 1975، وافتتاح السفارة الأنجولية بالقاهرة عام 1976.