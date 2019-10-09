WAYA.. منصة جديدة هدفها تشجيع ريادة الأعمال في العالم العربي

قال جمال حلمي، المديرالتتفيذي وأحد مؤسسي شركة فاوندرز ميديا، أن الشركة أطلقت منصة "وايا" باللغتين العربية والإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تشجيع ريادة الأعمال في المنطقة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الشركات الناشئة الناجحة وذات الأفكار المبتكرة، كشف التحديات التي تواجه رواد الأعمال في رحلتهم.

كانت شركة فاوندرز ميديا قد أطلقت في أبريل ٢٠١٩ منصة "WAYA" على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب، كأول منصة إعلامية لها، والتي قدمت منذ ذلك الحين أكثر من ١٠٠ فيديو ومادة إعلامية متنوعة متخصصة في مجال ريادة الأعمال، مصورة في مصر ولبنان والسعودية والأردن والكويت والإمارات وغيرها. وأوضح حلمي أن صفحات "WAYA" على مواقع التواصل تهدف إلى تغطية بيئة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة الوعي بدور الشركات الناشئة في العالم العربي، وقدرتها على خلق وظائف جديدة، والنمو السريع، والإضافة الإيجابية للاقتصاد. تقدم منصة WAYA مادتها الإعلامية باللغة بالإنجليزية على قنوات Waya Media، وبالعربية على على قنوات "WAYA عربي"، وهو ما فسره حلمي بأنه ناتج عن اختلاف الجمهور المستهدف من كل قناة، في الصفحات الإنجليزية تهدف لسد الفجوة المعلوماتية حول بيئة ريادة الأعمال في العالم العربي، وتقديم معلومات وتغطيات موثقة وشيقة للمشاهدين حول العالم، سواء من رواد الأعمال أو المستثمرين، في حين تركز الصفحات العربية على نشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وإلهام الشباب العربي للاتجاه إلى الإبداع وإنشاء المشاريع الخاصة. وتتنوع المواد المقدمة على "WAYA" بين الأخبار، والفيديوهات القصيرة، والبرامج والأفلام الوثائقية.

وأكد حلمي على أن مؤسسي فاوندرز ميديا يؤمنون بدور ريادة الأعمال الجوهري في دفع الاقتصاد العربي للأمام، وتغيير حياة المجتمعات العربية للأفضل.