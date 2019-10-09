عمار الحكيم يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة تطورات المشهد السياسي

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق "جينين بلاسخارت"، تطورات المشهد السياسي وملف التظاهرات الأخيرة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة القادمة.



وجدد الحكيم - حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - إدانته لاستخدام العنف في التظاهرات بعد سقوط العشرات من المتظاهرين والأجهزة الأمنية، داعيًا الحكومة إلى استثمار الفرصة لتقديم الخدمات السريعة والمعالجات المطلوبة دون الركون للروتين والبيروقراطية.



وحمّل مجلس النواب مسؤولية إقرار القوانين المهمة، مطالبًا الكتل السياسية بالإسراع في قراءة المستجدات والسعي في إنهاء أزمات المواطن.



وكانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق قد دعت، في وقت سابق، إلى وقف أعمال العنف في العراق، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.