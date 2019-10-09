إيطاليا تعرب عن قلقها بشأن العملية العسكرية التركية الوشيكة في سوريا

أعربت الحكومة الإيطالية عن قلقها بشأن الأنباء عن عملية عسكرية تركية وشيكة في شمال شرق سوريا.



وحثت وزارة الخارجية الإيطالية - في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية على (تويتر) - على تجنب الأعمال الأحادية التي قد تتسبب في تداعيات مزعزعة للاستقرار في المنطقة.



وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الأربعاء - أن العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة (قرار مجلس الأمن رقم 2254) هي السبيل الوحيد لحل دائم للأزمة السورية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن السبت الماضي أن قواته قد تشن عملية عسكرية في سوريا، شرق نهر الفرات خلال الأيام المقبلة من أجل تطهير المنطقة الحدودية من القوات الكردية - التي تعتبرها تركيا إرهابية، وبدأت على إثر ذلك الولايات المتحدة، التي تدعم القوات الكردية في شمال سوريا، في سحب قواتها من المنطقة، لكن البيت الأبيض أكد أنه لن يدعم أو يشارك في العملية التركية.