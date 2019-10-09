القبض على نجار هارب من دفع 3 ملايين غرامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الأربعاء، من ضبط نجار هارب من دفع 3 ملايين جنيه غرامة في الشرابية.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط "محمد. س"، 50 عامًا، نجار، مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 39947014 لسنة 2013 الشرابية "مباني"، ومقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 3 ملايين و175 ألف جنيه.



وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.