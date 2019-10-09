جامعة أسوان: سفيرة البرتغال لها دور كبير في التعاون الأكاديمي

أشاد رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب بجهود سفيرة البرتغال بالقاهرة لما لها من دور كبير في مد جسور التعاون الأكاديمي بين جامعة أسوان والجامعات البرتغالية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.



وذكر بيان للجامعة، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مشاركة الدكتور غلاب في حفل وداع السفيرة مادلينا فيشر سفيرة البرتغال بالقاهرة عقب انتهاء فترة عملها، وذلك تقديرا لدورها الكبير في دعم العلاقات الأكاديمية بين مصر والبرتغال، ودعم قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن بجامعة أسوان.



وأشار الدكتور غلاب إلى أن سفيرة البرتغال كان تشارك في الأنشطة التي ينفذها قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان طوال السنوات الماضية، مثمنا دورها في مد جسور التعاون بين البلدين.



ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن أن جامعة أسوان حريصة على التنسيق مع كافة السفارات الناطقة باللغة البرتغالية من أجل دعم التبادل العلمي والثقافي وتحقيق أكبر فائدة علمية للطلاب بقسم اللغة البرتغالية.