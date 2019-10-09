وزير الخارجية أمام البرلمان: إثيوبيا خالفت القانون الدولى

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن ملف نهر النيل في مقدمة اهتمامات السياسة الخارجية، وأن هذا الأمر ظلت مصر تحافظ عليه على مدار العصور، وتأمينه، والدولة تعمل بتكليف من الرئيس بحماية حقوق مصر.



وأضاف شكرى، أن مصر على الرغم من مخالفة إثيوبيا للقانون الدولي في اتخاذ مواقف أحادية الجانب ببناء سد النهضة دون إخطار الدولة المصرية، وأن مصر كانت تعلم مدى خطورة الوضع ودخلنا في مفاوضات، وأسفرت عن إعلان المبادئ بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان والذي كان مهمًا جدًا، وتضمن إعادة مبادئ مهمة جدًا، أهمها عدم وقوع أي ضرر علي دول المصب، وأن يكون السد للكهرباء، وتنفيذ استشارات المكاتب الاستشارية وفي حال نشوب خلاف استعصى على الدول الثلاث حله يمكن اللجوء إلى وسيط.