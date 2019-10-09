"GPS" يقود المباحث لأخطر عصابة سرقة سيارات بالمعصرة

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيبارت في التبين والمعصرة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة التبين، يفيد بورود بلاغ من "عبدالغفار. أ" 26 عامًا، سائق، يفيد باكتشافه سرقة "ميني باص" تابع لجهة عمله، حال توقفها أسفل العقار سكنه بالمعصرة.



وقرر أن السيارة مزودة بجهاز GPS وبتتبعها أمكن التوصل إلى مكان تواجد السيارة بالمنطقة الزراعية خلف مصنع الكارتون فحضر للإبلاغ.



انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتم ضبط كل من "ع. ع"، 22 عامًا، مسجل خطر، بحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، "ع. ح"، 32 عامًا، ميكانيكي، بحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، حال حضورهما لاستقلال السيارة المبلغ بسرقتها.



بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة حال توقفها أسفل العقار بأسلوب المفتاح المصطنع وإخفائها بمكان العثور عليها؛ تمهيدًا لبيعها لأحد الأشخاص بمنطقة عرب أبوساعد.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.