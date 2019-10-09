تسرب نفطي مجهول المصدر يغطي أكثر من 130 شاطئا برازيليا

أدى تسرب نفطي الى تغطية أكثر من 130 شاطئا في شمال شرق البرازيل، ولا يزال مصدره مجهولا رغم تأكيد الرئيس جاير بولسونارو أنه آت من خارج البلاد، مرجحا فرضية العمل المتعمد.



وذكرت مجموعة "تمار" التي تعنى بحماية السلاحف البحرية أن التسرب النفطي "أسوأ كارثة بيئية" تشهدها منذ تأسيسها في 1980.



وبدأت بقع النفط تظهر مطلع سبتمبر، وتأثر بها نحو ألفي كلم من الشواطئ على الساحل الأطلسي.



وصرح بولسونارو في مؤتمر صحفي عقده في برازيليا "لا نشهد تسربا منتظما، إذا كان نتيجة ناقلة نفط غارقة سيستمر التسرب حاليا".



وأضاف "يبدو أنه عمل إجرامي قد يكون القي بكمية النفط في البحر".



وأعلن وزير البيئة ريكاردو ساليس الذي كان جالسا إلى جانب بولسونارو أن أولوية الحكومة هي "التحرك بسرعة لإزالة النفط على اليابسة ولفتح تحقيقات لكشف مصدر التسرب".



والاثنين قال ساليس بعد أن زار المناطق المتضررة أنه تم إزالة أكثر من 100 طن من النفط من شواطئ شمال شرق البلاد.