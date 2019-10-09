تفاصيل حادثة إطلاق النار أمام المعبد اليهودي في ألمانيا
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:46 م
أمينة ذكيطباعة
أعلنت شرطة مدينة هاله الألمانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين في في تبادل لإطلاق النار في أحد شوارع المدينة أمام معبد يهودي، الواقعة في مقاطعة سكسونيا-انهالت،، بينما هرب مرتكبو الحادث.
وقالت الشرطة على موقع التغريدات القصيرة" تويتر" إنه المشتبه بهم فروا سريعا داعين "السكان لملازمة المنازل.
كما طوقت الشرطة مدينة هاله محطة القطار بالمدينة لدواعي التحقيق.
وقالت الشرطة على موقع التغريدات القصيرة" تويتر" إنه المشتبه بهم فروا سريعا داعين "السكان لملازمة المنازل.
كما طوقت الشرطة مدينة هاله محطة القطار بالمدينة لدواعي التحقيق.