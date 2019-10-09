مصري يحصل على 21 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة بإيطاليا

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، نجح في حل مشكلة المواطن المصري "سعيد.أ.م" بحصوله على مستحقاته المتأخرة منذ عام 2017 البالغة 1175 يورو، أي ما يوازي 21 ألف جنيه مصري تقريبا.



وكانت الوزارة قد كلفت مكتب التمثيل العمالي بميلانو، بمتابعة مشكلة المواطن "سعيد.أ.م" من منيا القمح محافظة الشرقية وحل مشكلته مع صاحب العمل "ع. ج. أ"، حيث تصل مستحقاته المالية منذ عام 2017 إلى حوالي 1175 يورو، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وتابعت الوزارة مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران خطوات حل المشكلة أولا بأول، حيث أشار إلي أنه بناء علي توجيهات الوزير، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو في هذا الشأن، تحرك على الفور وقام بالتواصل مع صاحب العمل وعقد معه جلستين وديتين تم الوصول خلالهما إلى حل مشكلة المواطن وحصل علي مكافأة نهاية الخدمة، وأجر ساعات العمل المتأخرة بإجمالي 1175 يورو، أي ما يوازي 21 ألف جنيه مصري تقريبا.