مدبولى بالبرلمان: ملتزمون بالحفاظ على حق مصر فى مياه النيل

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحرك في كل الطرق المختلفة، سواء فنية أو سياسية أو إنشاء مشروعات للمياه وتحليتها ومعالجتها منذ بداية إنشاء سد النهضة.



وأكد مدبولى، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب الآن، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل بكل الوسائل والطرق.