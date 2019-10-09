السودان: زيارة وفد البلاد إلى السعودية والإمارات كانت ناجحة

قالت وزيرة خارجية السودان الدكتورة أسماء عبد الله إن زيارتي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إلى السعودية والإمارات، كانتا ناجحتين، وفتحتا آفاق التعاون، موضحة أنه تمت مناقشة قضايا استراتيجية، ركزت على الجوانب المالية والاقتصادية.



والتقى البرهان وحمدك، في الرياض، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي الإمارات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.



وقالت وزيرة خارجية السودان - في تصريحات اليوم الأربعاء - إنها تأمل في أن تكون الزيارتان فاتحة خير للسودان وتدفع به إلى الأمام، لافتة إلى أنه تمت مناقشة آلية التعاون ومتابعته.



وأضافت أن وزيري المالية ابرهيم البدوي، والتجارة مدني عباس مدني، التقيا في السعودية مع رجال الأعمال السعوديين حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات، كما تم إجراء لقاءات مهمة في الإمارات.