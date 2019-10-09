حبس نجار هارب من دفع 3 ملايين جنيه غرامات بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، الأربعاء، حبس نجار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالهروب من دفع 3 ملايين جنيه غرامات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط "محمد. س" 50 سنة، نجار، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "مباني" ومقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 3 ملايين و175 ألف جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.