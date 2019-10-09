"مدبولى" يكشف خطة الحكومة لمواجهة مرحلة الفقر المائى فى مصر

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر خلال عامين ستنفق 160 مليار جنيه، لتنفيذ خطة استغلال الموارد المائية وإيجاد بدائل للمياه بإعادة استغلال أو تحلية مياه الأمطار أو غير ذلك.



وقال رئيس الوزراء، إن مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي ونسبة مياه النيل ثابتة.



وأضاف أن نصيب الفرد الآن 70 مترًا مكعبًا، وهو ما يؤكد أننا في مرحلة الفقر المائي، ولكن نحاول أن نعمل بكل قوة على معالجة الموقف ونحافظ على كل قطرة مياه، وهناك 60 محطة يتم إنشاؤها في الصعيد لمعالجة مياه الصرف، ونعالج كل نقطة مياه، وسيتم الانتهاء من 57 محطة قريبا، وشرعنا في تنفيذ حجم هائل من محطات تحلية مياه البحر، فوصل إجمالي طاقة محطات التحلية لـ80 ألف متر مكعب/ يوم، والآن أصبحنا 800 ألف متر مكعب/ يوم، ما يعني عشر أضعاف لأننا نراعي الزيادة السكانية ونتواكب معها، والحصول على المياه لكافة الأنشطة، ولدينا مشروعات هامة جدا منها معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين ونصف المليون متر مكعب/ يوم، موضحا: "بنعمل أكبر محطة في العالم لمعالجة تلك المياه".