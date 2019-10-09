الصحة الفلسطينية تثمن جهود القافلة الطبية المصرية فى غزة

وصلت قافلة طبي مؤلفة من عشرة أفراد إلى قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لتقديم الرعاية الطبية إلى الفلسطينيين في القطاع، وفق ما أوردته "القدس برس"، ونقلته مونيتور ميدل إيست.



قال الدكتور هشام فرهود، رئيس قافلة الإخصائيين الطبيين، "يتكون الوفد من خبراء كبار في مجالات مختلفة يعملون على تقديم العلاج المناسب للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة"، فيما دخلت القافلة غزة عبر معبر إيرز، واستقرت في المستشفى الأوروبي في جنوب غزة، ومن المتوقع أن تبقى في القطاع لمدة سبعة أيام.



كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن مصر والأطباء المصريين مستمرون في تقديم الدعم الرسمي والشعبي لفلسطين والفلسطينيين".