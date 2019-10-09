مدبولي: خطة لاستغلال الموارد المائية بـ900 مليار جنيه

أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في العمل على عدة محاور لاستغلال الموارد المائية من خلال خطة وصلت تكلفتها إلى 900 مليار جنيه سواء التحول إلى الري الحديث.



وقال إنه تتم معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، وهناك خطة بدأت تنفيذها بالفعل ونفذنا مشروعات بـ110 مليارات جنيه.



جاء ذلك خلال إلقائه بيانًا مهمًا أمام مجلس النواب اليوم.