تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى "فض رابعة"

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بطرة، الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل؛ لسماع الشهود.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، بعضوية المستشارين خالد حماد، باهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا، من بينهم محمد البتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، والسجن المشدد لباقي المتهمين.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.