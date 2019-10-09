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سياسي

الحكومة: مصر مولت العديد من السدود ولكن ليس على حساب حقوقها المائية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر وجدت أنه من المناسب وقفة وتدخل وسيط دولي للجوانب الفنية لأن الجانب الإثيوبي أعلن بصورة منفردة أن البدء التشغيلي سيكون في 2020، والدولة المصرية ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، وهذا ما حدث في العديد من الدول ومصر شاركت بل ومولت بعض السدود على النيل مثلما حدث في تنزانيا، لأن مصر تعلم ان كل الدول من حقها الاستفادة ولكن ليس على حساب الحقوق المصرية في المياه.

وأكد مدبولي، أن مصر مصدرها الوحيد لمياه الشرب هو نهر النيل ولذلك الدولة بكل مؤسساتها تلتزم بالحفاظ علي حقوق مصر في حقوقها لمياه النيل ونحرص على التعاون والتنسيق للحوار وما زال هذا الباب مفتوح ولكن بشرط عدم التأثير على حقوق مصر من المياه والدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حق مصر في مياه النيل على الرغم من اتخاذ إثيوبيا خطوات أحادية الجانب.

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