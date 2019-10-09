التحفظ على مستلزمات طبية مجهولة المصدر بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، الأربعاء، التحفظ على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر تم ضبطها بمخزن، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة، من ضبط "ج. ش" 51 عامًا، صاحب مخزن مستلزمات طبية؛ لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



وعثر بداخل المخزن على 700 قسطرة بول، 250 عبوة خيوط جراحية، 1000 سن قلم أنسولين، 300 جهاز محاليل، 500 عبوة خافض لسان، 400 كيس جمع بول، 1100 كانولا، 600 شريط سكر، 1200 شكاكة جهاز سكر، 100 عبوة شاي تخسيس، 240 عبوة غيار عمليات جراحية، 230 عبوة كمادات خافض للحرارة، 100 عبوة زيت شعر، 200 عبوة كريم شعر، 150 بودرة أطفال، 100 حزام سره، 50 عبوة جل، 40 عبوة زيت شعر منتهية الصلاحية، 70 عبوة بلسم منتهي الصلاحية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.