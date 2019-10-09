محيي إسماعيل يثير الجدل في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أثار الفنان محيي إسماعيل حالة من الجدل منذ انطلاق الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، أمس الثلاثاء، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



أولى هذه الأزمات كانت طريقة تعامله مع مراسلي القنوات الفضائية في حفل الافتتاح بعد اعتراضه على عدد من أسئلتهم الخاصة برأيه في فيلم "الممر"، حيث رد عليهم قائلا: "مش بتكلم في الحاجات دي".



وأثار "إسماعيل" أزمة أخرى داخل قاعة الحفل بعد أن رفع صوته لإصراره على الجلوس في الصفوف الأولى داخل المسرح الذي كان ممتلئا بكثافة.



وفي الواقعة الثالثة، فوجئت إدارة الفندق الذي يقطن فيه باصطحاب الفنان القدير لأحد المطربين في بهو الفندق حتى الثانية صباحًا كي يغني له وسط حالة من الدهشة انتابت مرتادي المكان.



كما احتد "إسماعيل" على أحد ضيوف المهرجان، صباح اليوم، داخل مطعم الفندق بعد انزعاج الأخير من جلوس الفنان على طاولته، وحينما بدأ الضيف في الحديث مع شخص آخر صاح إسماعيل قائلا: "ما تخلصونا بقي".