مسؤول أمريكي: أعداد كبيرة من الأكراد تتجه نحو الحدود وتترك سجون داعش

كشف مسئول أمريكي رفيع المستوى في البيت الأبيض أن أعداد كبيرة من المقاتلين الأكراد قد تحركت بالفعل تجاه الحدود التركية، لصد أي عدوان تركي، تاركين عدد قليل للغاية من القوات لمراقبة السجون التي تحتجز سجناء تنظيم داعش، وفقًا لما نشرته صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية.



وقالت الصحيفة إن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على عشرات الآلاف من أعضاء تنظيم داعش وعائلاتهم في السجون، حيث يصل عددهم إلى نحو 70 ألف امرأة وطفل.



بينما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعد علامة قوية على عودة التنظيم مرة أخرى، فعلى الرغم من هزيمته بصورة كبيرة في سوريا والعراق إلا أن هناك ما يقرب من 18 ألف مقاتل متمركزين في أماكن متفرقة في جميع أنحاء سوريا والعراق.



وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول إرسال رسالة طمأنة للأكراد بأنه مازال يقف في صفهم ولم يتخلى عنهم وهدد أردوغان بمحو وتدمير الاقتصاد التركي.