أشتية: نشكر مصر على استقبالنا.. ووقعنا عدة اتفاقات مشتركة

نظمت سفارة فلسطين بالقاهرة لقاءً لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وممثلي المؤسسات التنظيمية والاتحادات الشعبية الفلسطينية العاملة بالقاهرة، وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية.



وحضر اللقاء سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، والوفد الوزاري المرافق له في الزيارة، وذلك في مقر سفارة فلسطين.



وقال أشتية إن بحث إمكانيات تسهيل حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية وكهرباء وسهولة الحركة، تقع على رأس أولويات زيارته إلى مصر، موضيفًا: "المعاناة التي يعيشها أهلنا في غزة غير مسبوقة، 95% من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55%، والفقر إلى 72%، والكهرباء متوفرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم".



وحول زيارة الوفد الحكومي إلى مصر، قال: "نحن هنا لأن مصر عزيزة علينا وهذه الزيارة الأولى من نوعها بهذا الزخم الرسمي، ونشكر الحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال، وصلنا إلى اتفاقات عديدة، ونحرص على فتح آفاق جديدة مع أشقائنا المصريين".



وتابع: "سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا، والرئيس الفلسطيني محمود عباس حريص على اكتمال المشهد الفلسطيني وأساس هذا المشهد هو المصالحة"، مؤكدًا أهمية دعوة الرئيس إلى انتخابات عامة كمخرج لتوحيد الشعب الفلسطيني.



وأضاف: "نريد أن تدخل بضائعنا إلى مصر ونريد لبضائع مصر أن تتواجد في أسواقنا"، مشيرًا إلى استراتيجية الحكومة القائمة على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، والاعتماد على الذات من خلال تعزيز المنتج الوطني، والتوجه نحو العمق العربي، وفتح أسواق الدول العربية لمنتجاتنا في العديد من القطاعات.



واستمع لمطالب أبناء الجالية في مصر وطبيعة الأوضاع المعيشية التى يعيشونها، واعدًا بطرح كافة الإشكاليات المطروحة لتباحثها مع الإخوة المصريين، للعمل على تحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين.