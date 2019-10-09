مسؤول سويسري: التعليم الفني مناسب لتلبية احتياجات سوق العمل

أجرى السفير ريمون فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، زيارة إلى أكاديمية السويدي الفنية، حيث يتم هناك تنفيذ مشروع من قبل البنك الأوروبي للتعمير والتنمية بدعم من سويسرا، لتعزيز فرص التوظيف ووصول الشباب والشابات إلى سوق العمل في مصر.



قال السفير فورير، أثناء مناقشة الحاجة إلى تعزيز صورة إيجابية عن التعليم الفني: "العمالة المؤهلة تأهيلا عاليا تجعل البلاد أكثر تنافسية، كما تظهر قصة النجاح السويسرية"، التعليم المهنى مناسب لتلبية احتياجات سوق العمل المصري.



ويجري فورير حاليًا زيارة إلى القاهرة فى الفترة من من 7 إلى 11 أكتوبر للقاء مسؤولين مصريين، وزيارة مواقع مشروعات تنمية سويسرية بمصر، ونقاش التعاون المستمر فى المستقبل.