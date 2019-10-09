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عالم

"أموال قطر" تفتح النار على "باركليز" من جديد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:28 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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واجه ثلاثة من كبار المسئولين التنفيذيين في بنك "باركليز" البريطاني اتهامات بالكذب حول تدابير البنك مع مستثمرين قطريين لإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني دفعها البنك لقطر كرسوم إضافية مقابل الحصول على تمويل قطري في محاولة لتجنب خطة إنقاذ حكومية، حسبما علمت هيئة محلفين بلندن، مشيرة إلى أنه من المقرر استمرار المحاكمة لخمسة أشهر.

وذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه في اليوم الأول لإعادة محاكمة كل من: روجر جنكينز، توم كالاريس وريتشارد بوث، في لندن الثلاثاء الماضي، استمعت هيئة المحلفين إلى أن المتهمين الثلاث ابتكروا "آلية غير شريفة" لدفع القطريين مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني، وذلك خلال ذروة الأزمة المالية عام 2008.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية جمع الأموال في عام 2008، جذبت شركة "قطر القابضة"، وهي ذراع صندوق الثروة السيادية في قطر، بالإضافة إلى حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر آنذاك، فيما اتفق الثلاثة على الكذب الجنائي للحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مواقعهم الخاصة، حسبما أفاد الادعاء.

وقال المدعي العام الرئيسي لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير بالمملكة المتحدة "إدوارد براون"، إن الرجال الثلاثة كانوا يعملون خلال صيف 2008 لتأمين الحصول على مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية في قطر، مما سيسمح لـ"باركليز" بتجنب قرار التأميم وخطة الإتقاذ الحكومي خلال الأزمة المالية.

وأضاف: "لقد واجهوا معضلة؛ إما عدم الموافقة على دفع رسوم لقطر أكثر مما كانت تدفع لجميع المستثمرين الآخرين، وفي هذه الحالة من المحتمل أن يفشل البنك في الحصول على الاستثمار القطري الحيوي، أو الموافقة على دفع عمولات أكثر لقطر دون إخبار المستثمرين الآخرين"، مضيفًا أن المتهمين وافقوا على الخيار الثاني.

وأوضح "براون" أمام هيئة المحلفين في لندن خلال المحاكمة: "الكذب بهذه الطريقة، كما يقول الادعاء، يعد جريمة جنائية"، مضيفًا: "لقد تصرفوا بطريقة غير شريفة، من أجل الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مواقعهم الخاصة".

ويواجه كل من: "روجر جنكينز" و"توم كالاريس" و"ريتشارد بواث"، تهمًا بارتكاب جرائم جنائية في أعقاب التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة الاحتيال الخطير بالمملكة المتحدة، الذى يعود إلى عام 2012، بينما ينفى المسئولون الثلاثة هذه التهم التي تصل عقوبتها لمدة 10 سنوات.

وذكر ممثلو الادعاء، أن المديرين التنفيذيين وضعوا اتفاقيتين للخدمات الاستشارية؛ من أجل إخفاء طلب قطر الحصول على خصم أكبر على استثماراتها، بينما تفرض لوائح المملكة المتحدة سقفًا على خصومات المستثمر، وتتطلب من جميع المستثمرين تقديم نفس الصفقة.

وقال "براون" إن هذه الاتفاقيات كانت اختراعًا تم استخدامه كوسيلة لإخفاء الرسوم الإضافية التي تم دفعها للقطريين لمزيد من الاستثمار".

ووفقًا لما ذكرته "بلومبرج"، أقر الرجال الثلاثة بجريمتهم خلال جلسة الاثنين، وسيبدأ محاموهم في تقديم مرافعاتهم الافتتاحية الأسبوع المقبل.

وأوضح "براون" أن المدير السابق لبنك باركليز "كريس لوكاس"، كان جزءًا من المؤامرة، لكنه مريض لدرجة أنه لا يمكن محاكمته.

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