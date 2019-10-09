اشتية: احتياجات أهلنا بغزة على رأس أولويات زيارتنا لمصر

نظمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لقاء جمع دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية بممثلي المؤسسات التنظيمية والاتحادات الشعبية الفلسطينية العاملة بالقاهرة، وعدد من أبناء الجالية في مصر، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح والوفد الوزاري المرافق له في الزيارة وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية.



وقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن بحث إمكانيات تسهيل حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية وكهرباء وسهولة الحركة، تقع على رأس أولويات زيارته إلى مصر على رأس وفد وزاري كبير.



وأوضح اشتية: "أن المعاناة التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة غير مسبوقة، 95% من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55% والفقر إلى 72%، والكهرباء متوفرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم".



وتابع: "سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا، والرئيس محمود عباس حريص على اكتمال المشهد الفلسطيني وأساس هذا المشهد المصالحة الوطنية"، مجددا التأكيد على أهمية دعوة الرئيس إلى انتخابات عامة كمخرج لتوحيد شعبنا وإعادة الإشعاع الديمقراطي له.



وحول زيارة الوفد الحكومي إلى مصر قال رئيس الوزراء: "نحن هنا لأن مصر عزيزة علينا وهذه الزيارة الأولى من نوعها بهذا الزخم الرسمي، ونشكر الحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال، وصلنا الى اتفاقات عديدة، ونحرص على فتح آفاق جديدة مع أشقائنا المصريين".



وأضاف اشتية: "نريد أن تدخل بضائعنا الى مصر ونريد لبضائع مصر أن تتواجد في أسواقنا"، مستعرضا استراتيجية الحكومة القائمة على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، والاعتماد على الذات من خلال تعزيز المنتج الوطني، والتوجه نحو العمق العربي، وفتح أسواق الدول العربية لمنتجاتنا في العديد من القطاعات.



واستمع د.اشتية لمطالب أبناء الجالية في مصر وطبيعة الأوضاع المعيشية التى يعيشونها، واعدا بطرح كافة الإشكاليات المطروحة لتباحثها مع الاخوة المصريين للعمل على تحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين.



وفي ختام اللقاء أعلن السفير دياب اللوح تجديد البيعة والعهد والوفاء للرئيس محمود عباس في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإسرائيلية والأميركية للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف المجتمعون دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر وفلسطين.