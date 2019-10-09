فتح باب التقديم لمسابقة 120 ألف معلم وإداري





بدأت أكبر بوابة عربية إلكترونية لتوظيف 120 ألف معلم وعامل وإداري للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية في تلقي بيانات الراغبين للتقدم بالمسابقة.وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أول أمس الاثنين عن رغبتها في التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعامل لمدة عام ويتم تجديد 3 أعوام حسب الكفاءة.وأشارت إلى أن البوابة ستكون المرجع للتوظيف بالمدارس والتطوع بعد ذلك لأنها مزودة بذكاء اصطناعي.وأشارت إلى أنه يتم التقديم عبر اللينك التالي: