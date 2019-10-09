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مصر

دورات تدريبية متخصصة لمعلمي مدارس النيل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:27 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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نظمت وحدة شهادة النيل الدولية دورة تدريبية متخصصة لمعلمي رياض الأطفال ومعلمي المواد المختلفة، لجميع معلمي مدارس النيل المصرية في فروع (القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، بمشاركة وحضور معلمي مدارس النيل بفروع (أكتوبر- العبور - المنيا- قنا - بورسعيد).

وشملت التدريبات، التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري بمقر فروع مدارس النيل بالقاهرة ومحافظات الجمهورية، على عدة موضوعات تتمثل في:

1- philosophy of the NIES model

2-medium term matrix based on NIES model

3- lesson plan based on NIES model

4- professional learning communities according to NIES instructional model

5-practices in micro teaching

يذكر أن وحدة شهادة النيل الدولية كانت قد عقدت دورة تدريبية كمرحلة أولى خلال الفترة من 12 إلى 21 سبتمبر 2019 لجميع معلمي مدارس النيل المصرية القدامى والملتحقين حديثًا بكافة فروعها المتواجدة في؛ (القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين- الشروق- الشيخ زايد- السادات بالمنوفية- دمياط الجديدة- أسيوط الجديدة- أسوان الجديدة- طيبة الجديدة بالأقصر).

ويعد هذا التدريب استكمالًا لمراحل التدريب التي نفذتها وحدة شهادة النيل الدولية لجميع المعلمين بمدارس النيل المصرية، التابع إدارتها لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية العام الماضي، بما يعكس حرص الإدارة على رفع كفاءة التنمية المهنية وقدرات المعلمين على استخدام أحدث طرق واستراتيجيات التدريس.

كما تحرص إدارة مدارس النيل المصرية على إتمام العملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الحرص على انتقاء المعلمين وفقًا لمعايير الأخلاق المهنية ومن ذوى المهارات والمعرفة والقدرة على تنمية مهاراتهم المهنية.

يذكر أنه تم تأسيس "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" برأس مال 2 مليار جنيه، وهو رأس مال حكومي 100%، ويساهم فيها كلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تحيا مصر.

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