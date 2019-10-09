ضبط صراف يتاجر في النقد الأجنبي بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، الأربعاء، من ضبط صراف يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الإسكندرية.



أكدت التحريات ممارسة صراف نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذًا من مسكنه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحرى عنه بمسكنه وعُثر بحوزته على 26 ألفًا و345 دولار أمريكي، 12 ألف يورو، 14 ألف ريال سعودي، 760 ألف جنيه مصري.



بمواجهة المتهم أقر باتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.