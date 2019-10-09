أمن الجيزة يضبط 3 مسجلين وينفذ 73 حكمًا

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، حملة أمنية استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، لضبط الخارجين عن القانون.



أسفرت الحملة- خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 مسجلين خطر، وعاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ 73 حكمًا قضائيًا، وضبط 3 أسلحة بيضاء.



كما أسفرت الحملة عن إزالة 196 مخالفة تعد وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات والمقاهي والباعة الجائلين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.