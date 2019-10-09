أمن الجيزة يضبط 3 مسجلين وينفذ 73 حكمًا
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:19 م
ندى حمديطباعة
شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، حملة أمنية استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، لضبط الخارجين عن القانون.
أسفرت الحملة- خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 مسجلين خطر، وعاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ 73 حكمًا قضائيًا، وضبط 3 أسلحة بيضاء.
كما أسفرت الحملة عن إزالة 196 مخالفة تعد وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات والمقاهي والباعة الجائلين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
أسفرت الحملة- خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 مسجلين خطر، وعاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ 73 حكمًا قضائيًا، وضبط 3 أسلحة بيضاء.
كما أسفرت الحملة عن إزالة 196 مخالفة تعد وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات والمقاهي والباعة الجائلين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.