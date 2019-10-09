ضبط 12 متهمًا بحوزتهم أسلحة وذخيرة في الجيزة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:17 م
ندى حمديطباعة
شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، حملات موسعة لاستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة.
أسفرت الحملات عن ضبط 12 متهمًا بحوزتهم بندقية آلية، 3 طبنجات، 5 بنادق خرطوش، ماركة بامب أكشن، 7 فرد خرطوش، 102 طلقة مختلفة الأعيرة.
اعترف المتهمون بحيازتهم الأسلحة بقصد الدفاع، ونفوا الاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
أسفرت الحملات عن ضبط 12 متهمًا بحوزتهم بندقية آلية، 3 طبنجات، 5 بنادق خرطوش، ماركة بامب أكشن، 7 فرد خرطوش، 102 طلقة مختلفة الأعيرة.
اعترف المتهمون بحيازتهم الأسلحة بقصد الدفاع، ونفوا الاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.