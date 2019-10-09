تجديد حبس خفير قتل نقاشًا في دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، الأربعاء، حبس خفير 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل نقاش بعصا خشبية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بنشوب مشاجرة ومتوفي بشارع "نزلة اندريا" أمام صيدلية الطحاوي.



بالانتقال تم تحديد طرفي المشاجرة وهما "ع. ج. م" 36 سنة، نقاش، مقيم بمحل البلاغ، توفي إثر إصابته بكدمة بمؤخرة الرأس على يد "ح. م. ع" 41 سنة، خفير.



وبالفحص تبين أنه أثناء سير الطرف الثاني بالسيارة خاصته بمحل البلاغ، اصطدم بمنضدة كانت متواجدة بالطريق العام، ما أدى إلى اصطدامها بالمجني عليه فحدث بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام "شومة" كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



وتأيدت الواقعة بشهادة "ن. ا. م" 65 سنة عامل، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.