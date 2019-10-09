ضبط عاطل بحوزته هيروين في الإسماعيلية

نجح رجال مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين.



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "محمد. ج. ع" 30 سنة، عاطل، بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 60 جرامًا ومبلغ مالي وهاتف محمول.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته الهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه المدمنين.



تحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.