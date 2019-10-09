البحرين تشيد بجهود مصر في مجال الإسكان الاجتماعي

أشاد وزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر، بجهود مصر في مجال بناء مشاريع الإسكان الاجتماعي لمواطنيها، وما تبنته الحكومة المصرية من خطط وبرامج لمواجهة تحديات النمو السكاني خاصة بناء المدن الجديدة.. مشيرا إلى أن تحدي النمو السكاني هو القاسم المشترك بين عدد كبير من الدول العربية عند وضع السياسات والخطط الإسكانية.

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأربعاء بأن الحمر التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات المصري الدكتور عاصم الجزار،على هامش أعمال المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير الإسكان البحريني إن بلاده تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تطبيق عدد من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، وحققت نجاحًا ملحوظًا أسس لبداية مرحلة جديدة عنوانها استدامة الملف الإسكاني في المملكة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان في البحرين حريصة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال السكن الاجتماعي مع الأشقاء في مصر لإثراء الخطط، وتحقيق الاستفادة في هذا المجال.

من جانبه، أشاد الدكتور الجزار بما تشهده البحرين من جهود مميزة لتوفير مشاريع الإسكان الاجتماعي وتنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين، مشيرا إلى أنه اطلع خلال مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي على تجارب البحرين في هذا المجال وأبدى إعجابه بها، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتبادل الزيارات وتحقيق الاستفادة المتبادلة.