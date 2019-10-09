حبس عصابة سرقة المساكن في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، الأربعاء، بحبس تشكيل عصابي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة المساكن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ مفادها أن كل من "عبدالرحمن. خ"، 18 عامًا، عاطل، "إبراهيم. ع"، 21 عامًا، عاطل، و"إسلام. م"، 29 عامًا، عاطل، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية عن أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة للتحقيق.