"مملكة الذهب" للمكفوفات يلهب حماس جمهور مكتبة مصر الجديدة

انطلقت على مسرح مكتبة الإسكندرية فعاليات العرض المسرحي الأول "مملكة الذهب"، لكفيفات النور والأمل، والذي احتضنته جمعية مصر الجديدة ويدور حول أهمية العمل في حياة الإنسان.

وقال الدكتور نبيل حلمي أمين عام الجمعية - في تصريح اليوم الأربعاء - إن حالة من الإبهار شهدها مسرح مكتبة مصر الجديدة من الأداء المتفرد لبطلات العرض، استطعن من خلاله انتزع إعجاب جمهور الحضور بما قدمنه من إبداع مسرحي يرتقى إلى مرتبة المحترفين ورغم فقدانهن للبصر إلا أنهن يمتلكن بصيرة تمكن من خلالها التعبير عن إيمانهن بما يقدمنه، ليظهر ذلك في تصفيق حاد من الجمهور.

من جانبه.. أشار أكرم عوض المخرج المنفذ للعرض إلى أن الفريق أسس منذ عام، ويضم 30 فتاة تتراوح أعمارهن من 15 إلى 35 عاما وكانت أول تجاربهن مسرحية قصيرة بعنوان "حواء وبناتها" عرضت داخل جمعية النور والأمل، لافتا إلى أن عرض مملكة الذهب هو الأول الذي يتم عرضه خارج نطاق الجمعية.

وأضاف أن المسرحية كتبت بطريقة برايل (الكتابة البارزة للمكفوفين) وأتقنتها البطلات كأداء صوتي في البداية، أعقبها الأداء الحركي على خشبة المسرح الذي لاقى صعوبة شديدة نظرا لأنهن يجسدن أشخاصا مبصرة، فكان لا يمكن أن يستعين بأي وسيلة مساعدة تعينهن على التجول، بالإضافة إلى أن معظم الأدوار كانت لشخصيات من الرجال فكان تدريبا شاقا للفتيات لإتقان الحركة والصوت لتجسيد هذه الشخصيات، حيث استغرقت البروفات 6 أشهر بواقع 3 بروفات أسبوعيا.

المسرحية من تأليف وإخراج جورج أنور، وتدور أحداثها باللغة العربية الفصحى على مدار ساعتين داخل مملكة تمتلك الكثير من مناجم الذهب وفي كل صباح يمنح الملك كل فرد في المملكة نصيبه من الذهب، إلى أن توفي واعتلت عرش المملكة ملكة رفضت أن يكون الشعب على هذه الصورة من الكسل وبلا عمل يحفظ له كرامته، فتوقفت عن منح الشعب ما اعتاده من الذهب، ونادت إلى العمل بهدف أن تتحول المملكة إلى مملكة منتجة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية.

