الأربعاء 09 أكتوبر 2019 الموافق 10 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

24 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:11 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء بلغ 24 سفينة.
وأوضحت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن، بينما غادرته 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
وأشار البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينة حاويات، بينما يتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وبضائع عامة.. لافتا إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

رغم استبعاده من المنتخب.. سر عودة "صلاح" للقاهرة اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

200 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ13 ألف جنيه

منذ ساعة

رسالة من تركى آل الشيخ لمحمود الخطيب.. (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

«بيع الوهم». «الدستور» تخترق مجموعات «القروض الحسنة» غير الشرعية

ads

الصور

image description

خليل عربي.. رسام على النول بدرجة فنان رغم أميته (فيديو)

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

الأكثر قراءة

رغم استبعاده من المنتخب.. سر عودة "صلاح" للقاهرة اليوم

«بيع الوهم». «الدستور» تخترق مجموعات «القروض الحسنة» غير الشرعية

موعد ومكان إقامة جنازة الفنان طلعت زكريا

مصدر أمنى: "تفجيرات القاهرة" شائعات

أيام زمان

بعد نجاحه في الثلاثينيات.. إسماعيل ياسين يقلد نجم الكوميديا الأول في فرنسا (فيديو)

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

الصحة

تناول المشروم يخفض الإصابة بسرطان البروستاتا

صيدليات كاليفورنيا توفر عقاقير الوقاية من فيروس "نقص المناعة"

دراسة: زيادة معدلات إصابة الأطفال بالسكر

الأسبرين يقلل من الضرر الناجم عن تلوث الهواء

الرئيس نيوز

وزير النقل يزور مركز تدريب سكك حديد ألمانيا

الوزراء: توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعة لطوائف الكنائس المعتمدة

مفتي لبنان: رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان يدعم الاستقرار والاستثمار

مصادر: اتفاقية 1993 تعطي مصر الحق في مقاضاة إثيوبيا

منوعات

التأثر بالأفلام يزيد من تجاعيد الوجه

احذر الطيران اليابانى.. الطيارون يتعاطون الكحوليات

هل حيوانك الأليف متقبل فكرة تنوع "الغذاء"

حرمان 5 أحفاد لملك السويد من ألقابهم الملكية

كشكول

"التعليم": تفتح باب التقديم لمسابقة 120 ألف معلم وإداري

"الأعلي للجامعات" يعلن فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية 2019

التعليم: بدء التدريب على البرنامج الإلكتروني لإدارة المدارس السبت المقبل

مصدر بالأزهر يكشف موعد الإعلان عن نتيجة "سمر كورس"

إسلام سياسي

أزمة داخل الإخوان بعد تدوينة محمد الصغير التي فضحت وجه الجماعة القبيح

إخواني منشق: حسن البنا مؤسس العنف.. والجماعة تحمل مشروع صدامي

الإخوان تهرب مجموعة جديدة من عناصرها بالكويت خوفًا من تسليمهم إلى مصر

العراق تنهي حالة الإنذار القصوى للجيش


زيت وسكر

خطوات وشروط التقديم بمسابقة الـ120 ألف معلم

رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة ليلية مكبرة على المقاهى المخالفة

وزير الإسكان يُعلن عن بشرى سارة لأهالي أسوان

“القوى العاملة”: تطوير وتأهيل 9 وحدات تدريب متنقلة بالجهود الذاتية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
بشرة خير بأكاديمية الفنون
ماجد حبته
صفعات ثلاثية لتركيا
د.مينا بديع عبدالملك
إسطفانوس الأول.. أول كاردينال قبطى
ثروت الخرباوي
بيننا وبينهم نصر أكتوبر
المزيد

الثقافة

"مملكة الذهب" للمكفوفات يلهب حماس جمهور مكتبة مصر الجديدة

السبت.. حفل لفرقة محمد يحيي الموسيقية في بيت العود العربي

عمار علي حسن: رواية "بيت السناري" تؤرخ للمنسيين في عصر المماليك

مكتبة الحضارة الإسلامية تحتفل بالذكرى الـ ٤٦ لنصر أكتوبر الأحد

صفحتنا ع الفيس بوك