24 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء بلغ 24 سفينة.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن، بينما غادرته 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأشار البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينة حاويات، بينما يتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وبضائع عامة.. لافتا إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.

