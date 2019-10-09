إصابة فلاح فى حريق بشقته ببنى سويف

أصيب فلاح بحروق إثر اشتعال حريق في شقته، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء إعداده كوب شاي، بقرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى شمال بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقرية جزيرة المساعدة، فوجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع امتدادها.



وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.



وتبين من المعاينة نشوب الحريق بشقة غرفتين وصالة على مساحة 50 مترًا تقريبًا بالطابق الأول بعقار مكون من ثلاثة طوابق، ملك "سيد. ن. ع"، 60 عامًا، فلاح، نتج عن الحريق احتراق بعض أثاثات الشقة وانهيار سور شرفة الطابق الثاني، وإصابة مالكها بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه والذراعين والساقين بنسبة أكثر من 50%، وتم نقله لمستشفى بني سويف العام.



وتبين من التحريات أن سبب الحريق حدوث تسريب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء إعداد مالك الشقة مشروب الشاي، مما أدى إلى اشتعال النيران.



وبسؤال مالك الشقة، نفى الشبهة الجنائية، فتحرر المحضر رقـم 19590 جنح مركز شرطة الواسطى.