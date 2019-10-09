لبنان: رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى بيروت يدعم الاستقرار

رحب مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبداللطيف دريان، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، مؤكدًا أن القرار يمثل دعمًا كبيرًا لبلاده، وستكون له تداعيات إيجابية متعددة في سبيل تعزيز الاستقرار والاستثمار.



ووصف المفتي دريان- في بيان له اليوم الأربعاء- قرار الإمارات بأنه "شجاع وحكيم وداعم للبنان، ويعكس ثقة القيادة الإماراتية بلبنان وحكومته".. مؤكدًا أن هذه الخطوة شكلت ارتياحًا واسعًا لدى اللبنانيين جميعًا، وتسهم بقوة في توطيد العلاقات الإماراتية - اللبنانية.



وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قد قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، استمرت لمدة يومين على رأس وفد وزاري واقتصادي كبير، وشارك خلالها في مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني الذي عقد في العاصمة أبو ظبي، إلى جانب إجرائه محادثات مع كبار المسئولين الإماراتيين، وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



وأعلنت الإمارات- خلال زيارة الحريري- عن رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، وهو القرار الذي قوبل بترحيب لبناني واسع، كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية عن تلقيه وعودًا من الجانب الإماراتي بضخ استثمارات ومساعدات مالية لصالح لبنان، على نحو يعين البلاد على تجاوز أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة.