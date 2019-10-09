ضبط 55 متهمًا بحوزتهم مخدرات في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 55 متهمًا بحوزتهم 3050 جرام حشيش، 423 قرصًا مخدرًا، و200 جرام من مخدر الفودو، 710 جرامات أستروكس، 1099 جرام هيروين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.