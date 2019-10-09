المالية: ارتفاع إجمالي الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات، لتحقق 18.6% للإيرادات و5.7% للمصروفات خلال الفترة المذكورة في التقرير.



وقال التقرير إن كل ذلك يرجع إلى الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة مما أدى إلى تحقيق فائض أولي لنتائج الحساب الختامي للموازنة.



وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، والتي تمثل 83.4% من إجمالي الإيرادات بنحو 3.4 مليار جنيه بنسبة ملحوظة 9.7% لتحقق 38،6 مليار جنيه خلال يوليو 2019 وفقا للتقرير.



وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بلغ 21.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 6.5% بنحو 1.3 مليار جنيه عن نفس الشهر السابق، فضلا عن زيادة المتحصلات من باقي الشركات لتصل إلى نحو 12.2 مليار جنيه بزيادة 9.8 مليار جنيه، وارتفعت المتحصلات الضريبية من التجارة الدولية لتسجل 2.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 10%مقابل نفس الشهر من العام المالي السابق.



كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية التي تمثل 16.6% من إجمالي الإيرادات بنحو 3.9 مليار جنيه لتحقق 7.7 مليار جنيه خلال شهر دراسة، بالاضافة الى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات لتحقق 2 مليار جنيه.



أما على جانب المصروفات فقد انخفضت المصروفات الحكومية بنحو 5.7%، في حين ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي متضمنا معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.2 مليار جنيه محققا 2.7 مليار جنيه خلال يوليو.