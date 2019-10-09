تجديد حبس عاطل قتل مُسنة لسرقتها بحدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، الأربعاء، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ربة منزل لسرقتها.



تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، فانتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة سيدة مسنة.



وبإجراء التحريات تبين أن عاطلًا وراء قتلها بدافع السرقة، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بعدما ضبطته أثناء سرقة شقتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.